A empresa de análise de dados Palantir Technologies, conhecida por trabalhar com a agência de espionagem dos Estados Unidos (CIA), abriu capital na bolsa de valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, 30. As ações da Palantir tiveram alta de 38% em sua estreia no mercado, avaliando a companhia em quase US$ 22 bilhões.

A listagem é um momento marcante para a Palantir, fundada pelo bilionário Peter Thiel em 2003. Há anos especula-se sobre quando a empresa seria listada.

Com sede no Colorado, a Palantir analisa grandes quantidades de dados para agências de defesa e inteligência do governo dos EUA, bancos globais e empresas de energia.

A empresa tem visto recentemente uma forte demanda por seus serviços. Sua receita cresceu quase 50% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a US$ 481,2 milhões.

Embora não tenha tido lucro em seus 17 anos de existência, a empresa foi avaliada em US$ 20 bilhões em uma rodada de investimento de fundos em 2015.

A Palantir optou por abrir o capital por meio de uma listagem direta em vez de uma oferta tradicional, o que significa que não levantou nenhum dinheiro, mas permitiu que seus investidores vendessem mais ações. Apenas duas grandes empresas — a plataforma de mensagens de trabalho Slack em 2019 e o serviço de streaming de música Spotify em 2018 — já fizeram listagem direta.

A companhia está abrindo o capital em um momento de forte demanda do mercado por novas ações, em especial de empresas de tecnologia que prometem crescimento rápido.