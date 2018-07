EFE Alguns televisores da empresa já usam painéis fabricados pela LG

A japonesa Panasonic anunciou nesta terça-feira, 31, que vai fechar o seu negócio de fabricação de telas para televisões até o fim do mês de setembro. Segundo um porta-voz da companhia, a fábrica na cidade de Himeji, no oeste do Japão, não vai mais produzir telas LCD, uma vez que o negócio não traz mais lucros para a empresa.

A fábrica, que entrou em operação em 2010, nunca registrou lucro durante anos de forte competição no mercado com rivais sul-coreanas, como Samsung e LG, além de fabricantes taiwanesas e chinesas.

A Panasonic começou a produzir painéis LCD em 2006, em uma fábrica na cidade japonesa de Mobara. A unidade foi vendida em 2012, consolidando as operações em Himeji.

A fábrica em Himeji continuará a produzir telas para painéis de veículos e equipamentos médicos, mas a produção deverá ser reduzida das atuais 810 mil unidades por mês de painéis de 32 polegadas, para 200 mil, segundo a Panasonic.

A unidade emprega cerca de mil funcionários, incluindo prestadores de serviços. Parte dos trabalhadores será realocada para instalações de produção de baterias para veículos, de acordo com o jornal de economia e negócios japonês Nikkei.

Alguns dos televisores da Panasonic já usam painéis de fabricantes rivais como a sul-coreana LG. Com a decisão, a Sharp passará a ser única fabricante japonesa no segmento de painéis para televisores.

Revisão. A medida de fechar o negócio ocorreu depois de a Panasonic descartar sua meta para o ano fiscal, que era alcançar uma receita de 10 trilhões de ienes (cerca de US $ 90,1 bilhões) até março 2019.

A Panasonic já havia se retirado mercado de painéis de TV de plasma no fim do ano fiscal de 2013.