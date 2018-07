Reuters Lançado em 2000 como rádio online, Pandora pode se tornar serviço de streaming em breve

O Pandora – um dos serviços de música online mais populares dos Estados Unidos – pode finalmente entrar no mercado de streaming de música. Segundo o jornal norte-americano Wall Street Journal, a empresa está assinando acordos com gravadoras para lançar um serviço de streaming cuja assinatura mensal poderia custar US$ 10, dando a seus usuários acesso ilimitado a qualquer música na plataforma. A previsão é de que o serviço seja lançado em setembro.

Além disso, a empresa planeja fazer alterações no seu serviço Pandora One – que custa US$ 5 e é uma versão livre de anúncios de suas rádios online –, incluindo vantagens como o poder de pular mais músicas (hoje restrito) e a capacidade de ouvir canções mesmo quando o usuário estiver desconectado.

Lançado em 2000, o Pandora foi o primeiro serviço popular a trazer rádios de música para a internet, mas sofre hoje com a competição de empresas mais modernizadas, como Spotify, Deezer e Apple Music. Hoje, o Pandora tem cerca de 80 milhões de usuários gratuitos e 4 milhões de usuários pagos – mas se manteve lucrativo por não ter de pagar direitos diretos aos artistas, podendo usufruir de uma licença semelhante às das rádios americanas.

Atualmente, a empresa está apenas no ar nos EUA, na Austrália e na Nova Zelândia. No entanto, vale lembrar que em outubro do ano passado, o Pandora comprou os ativos do serviço de streaming sueco Rdio – o primeiro a ganhar popularidade no Brasil –, o que poderia lhe servir de ajuda na hora de expandir seus serviços internacionalmente. Segundo o WSJ, apesar do entusiasmo da empresa, as gravadoras estão preocupadas por não terem controle sobre quais canções poderão ser executadas pelos usuários não-pagantes do Pandora.