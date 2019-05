Tyrone Siu/Reuters Huawei terá até dia 19 de agosto deste ano para comprar produtos americanos

O governo dos Estados Unidos diminuiu nesta segunda-feira, 20, algumas restrições impostas na semana passada à chinesa Huawei, em um sinal de como as proibições da empresa de telecomunicações podem ter consequências de longo alcance.

O Departamento de Comércio dos EUA permitirá que a Huawei Technologies Co Ltd compre produtos fabricados nos Estados Unidos, a fim de manter as redes existentes e fornecer atualizações de software para os telefones da Huawei usados hoje no país.

A empresa, porém, ainda está proibida de comprar peças e componentes americanos para fabricar novos produtos sem a aprovação de licenças que provavelmente serão negadas. A reversão, que está em vigor por 90 dias, sugere que alterações na cadeia de suprimentos da Huawei podem ter consequências imediatas, de longo alcance e inesperadas.

"Parece que a intenção é limitar os impactos em pessoas que usam equipamentos ou sistemas da Huawei", disse o advogado de Washington Kevin Wolf, ex-funcionário do Departamento de Comércio. "Eles estão tentando evitar apagões de rede".

A Huawei não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Entenda o caso

Na quinta-feira, 16, o Departamento de Comércio dos EUA acrescentou a Huawei e 68 entidades a uma lista de países proibidos de fazer negócios com empresas dos EUA sem licenças que serão extremamente difíceis de obter. A lista identifica empresas que o governo americano acredita estarem envolvidas em atividades contrárias à segurança nacional ou a interesses de política externa dos Estados Unidos.

A Reuters informou na sexta-feira, 17, que o departamento está considerando a mudança temporária para dar tempo para empresas e pessoas que têm equipamentos Huawei manterem a confiabilidade de suas redes de comunicação e equipamentos, citando uma porta-voz do governo.

A publicação desta segunda disse que o indulto foi criado como uma licença geral temporária, em vigor até 19 de agosto, que permite à Huawei comprar produtos para manter um equipamento e fornecer atualizações de software para os telefones fabricados por ela em uso.

A Reuters informou no domingo que o Google, da Alphabet Inc, suspendeu os negócios com a Huawei, que exigem a transferência de hardware, software e serviços técnicos, exceto aqueles disponíveis publicamente por meio de licenciamento de código aberto.