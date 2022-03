Carlo Allegri/Reuters - 4/1/2022 Dona do iPhone, Apple é a empresa mais valiosa do mundo

A Apple também está sentindo a crise dos semicondutores no mundo inteiro. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a empresa está explorando novos fornecedores de chips de memória usados ​​em seus iPhones, incluindo um possível fornecedor chinês, depois que um importante parceiro japonês teve uma interrupção na produção. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 30, citando fontes próximas ao assunto.

A Kioxia, com sede no Japão — um importante fornecedor de chips de memória para a Apple — relatou uma contaminação no mês passado em duas de suas instalações de fabricação, o que vai reduzir significativamente a entrega de chips para a empresa da maçã.

Para não ficar sem seu principal produto, a Apple agora está testando amostras de chips de memória da empresa chinesa de semicondutores Yangtze Memory, informou a Bloomberg, acrescentando que a fabricante do iPhone vem discutindo a parceria há meses.

Yangtze se recusou a comentar e a Apple não respondeu imediatamente aos pedidos da Reuters para comentar o relatório.

No início deste mês, outro importante fornecedor da Apple, a Foxconn, teve que suspender suas operações em Shenzhen devido a um aumento nos casos de covid-19.

Uma escassez persistente de chips em toda a indústria também interrompeu a produção nas indústrias automotiva e eletrônica, forçando algumas empresas a reduzir a produção.