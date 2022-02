Meta Zuckerberg anunciou que a empresa Facebook agora será chamada "Meta"

Mark Zuckerberg anunciou nesta quarta-feira, 16, que o atual chefe de políticas Nick Clegg agora é o líder de todas as questões políticas que envolvem a Meta, holding do Facebook. A promoção, que afasta o presidente da empresa do dia a dia da área polêmica, coloca Clegg no cargo de presidente de assuntos globais.

A mudança também deixa o setor de políticas — aquele que envolve questões sobre privacidade, dados de apps e termos de uso — mais longe da número 2 do Facebook, Sheryl Sandberg. A chefe de operações não só se afasta da divisão como passa a dividir a chefia de Clegg com Zuckerberg: na antiga estrutura, o novo presidente de assuntos globais se reportava apenas a ela. Agora, Zuckerberg também é responsável por supervisionar o trabalho do recém-promovido.

"Precisamos de um líder sênior em nível semelhante ao meu (na área de nossos produtos) e de Sheryl (nos nossos negócios) que possa nos liderar e nos representar em todas as nossas questões políticas globalmente", escreveu Zuckerberg em sua conta no Facebook.

Clegg, que foi vice-primeiro-ministro britânico de 2010 a 2015, ingressou no Facebook em 2018 para administrar sua organização política global. Ele liderou questões como a política de conteúdo e eleições dos apps da companhia e liderou a criação do conselho independente de supervisão de conteúdo da empresa.

“Nick agora vai liderar nossa empresa em todas as nossas questões políticas, incluindo como interagimos com os governos quando eles consideram a adoção de novas políticas e regulamentos, bem como defendemos publicamente nossos produtos e nosso trabalho”, explicou o presidente da empresa.

A mudança também vai permitir que Zuckerberg possa passar mais tempo na área que realmente gosta dentro da companhia: os produtos. Desde que renomeou a empresa de Facebook para Meta, em outubro do ano passado, o presidente não tem poupado esforços para estar presente no desenvolvimento do Metaverso, realidade paralela e virtual que o empresário quer construir.

A elevação de Clegg ao cargo de "presidente de assuntos globais", subordinado a Zuckerberg e Sandberg, ocorre pouco antes das eleições de meio de mandato dos EUA em novembro e tem peso nas relações que o senado americano vem mantendo com o facebook, em diversas audiências para ajustar leis de regulamentação de redes sociais.

Clegg também será encarregado de lidar com questões regulatórias, pois a empresa se concentra na construção do metaverso, uma ideia futurista de ambientes virtuais imersivos.

“Os próximos anos serão um momento crucial para nossa empresa e nosso setor, pois novas regras para a internet são escritas em todo o mundo e iniciamos nossa jornada para ajudar a construir o metaverso”, escreveu Sheryl em um post./COM REUTERS