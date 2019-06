Toyota Para Toyota, futuro com carros autônomos será de veículos customizáveis

A joint-venture de carros autônomos entre SoftBank e Toyota planeja começar a operar no sudeste da Ásia no próximo ano, na primeira incursão no exterior, disse o presidente-executivo da parceria, nesta terça-feira, 11.

A parceria, chamada Monet, está desenvolvendo uma plataforma de serviços de direção autônoma sob demanda e planeja exportar uma versão básica do sistema, disse o presidente-executivo, Junichi Miyakawa, à Reuters.

“Nosso primeiro passo provavelmente será para o sudeste asiático, com aplicações como serviços de transporte em cidades inteligentes, ou sistemas de transporte para aeroportos”, disse Miyakawa, acrescentando que a Monet pode começar a introduzir tais serviços em 2020.

A empresa planeja lançar serviços de ônibus e carros autônomos sob demanda no Japão no próximo ano, além de uma plataforma de operação de veículos autônomos a partir de 2023, com base no veículo multiuso “e-palette”, da Toyota.