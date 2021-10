Jason Lee/Reuters Pasta bloqueada deve chegar ao iOS no início de 2022

É sempre bom guardar nudes em lugares seguros. Pensando nisso, o Google está expandindo um serviço de privacidade e segurança que oferece uma pasta bloqueada dentro do Google Photos. Presente até então apenas em alguns aparelhos Android, a função será disponibilizada para usuários do iPhone no início de 2022.

Atualmente, o recurso de pasta bloqueada permite que sejam ocultadas fotos e vídeos em locais protegidos por senha e biometria. Depois do anúncio em setembro de que, em breve, o serviço chegaria para todos os usuários do Android além dos modelos Pixel da empresa, o plano agora é levá-lo para iOS.

A empresa afirmou também que o recurso de VPN (rede privada virtual, na sigla em inglês) do serviço por assinatura Google One será expandido para países como Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Irlanda, Holanda, Noruega, Suécia e Suíça, sem custo extra para clientes dos planos premium (2 TB de armazenamento para cima). Isso já acontece em locais como Canadá, França, Alemanha, Itália, México, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Ainda não há informações sobre lançamento no Brasil.

Além disso, o Google que tem planos de lançar o Security Hub, já disponível no aparelho Pixel 6, para Androids em geral. Seu principal objetivo é oferecer uma visão geral mais simples da segurança do aparelho e dar avisos se configurações como Encontre Meu Dispositivo ou Bloqueio de tela não estiverem ativadas. O recurso já aparece em Pixels mais antigos com Android 12. Agora, a empresa planeja “implementar isso em todo o nosso ecossistema no futuro”, declarou via comunicado em seu blog.