A empresa americana de pagamentos PayPal anunciou nesta sexta-feira, 4, que deixou a Libra Association, grupo liderado pelo Facebook que apoia a criação de uma moeda digital global, a libra. A PayPal afirmou que vai abandonar qualquer participação no grupo e se concentrar em suas próprias atividades principais.

“Continuamos apoiando as aspirações da Libra e esperamos continuar o diálogo sobre formas com que poderemos trabalhar em conjunto no futuro”, afirmou a companhia em comunicado.

A PayPal é a primeira organização do setor financeiro a retirar-se da associação, após a Bloomberg publicar neste mês que a empresa estava indecisa sobre aderir formalmente ao grupo da criptomoeda.

“Esperamos a primeira reunião do conselho da Libra para os próximos 10 dias e vamos compartilhar novidades após isso, incluindo detalhes sobre as 1.500 entidades que indicaram ter interesse entusiasmado em participar”, escreveu a Asssociação Libra no Twitter.

O Facebook anunciou planos para o lançamento da moeda digital em junho de 2020, em parceria com outros membros da associação montada pela rede social para administrar o projeto.

Mas a tentativa de levar as moedas digitais para o grande público tem encontrado críticas de autoridades políticas e regulatórias ao redor do globo. França e Alemanha chegaram a afirmar que vão impedir a libra de operar na Europa.