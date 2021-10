Gabby Jones/Washington Post Os papeis do Pinterest subiam mais de 10% nesta quarta-feira, 20, com os rumores de venda

De olho no mercado de redes sociais, o PayPal fez uma oferta para comprar a plataforma de compartilhamento de fotos Pinterest por US$ 45 bilhões, disseram nesta quarta-feira, 20, pessoas familiarizadas com o assunto. A combinação pode produzir mais negócios entre empresas de tecnologia financeira e mídia social no comércio eletrônico.

O preço ofertado representa um ganho de 26% em relação ao valor de fechamento da ação do Pinterest na terça-feira, de US$ 55,58. No possível negócio, o PayPal planeja financiar a aquisição principalmente por meio de ações, disseram as fontes.

O boom gerado no comércio eletrônico nos últimos meses por causa das medidas de isolamento social ajudou a elevar o valor das ações da empresa de pagamentos em cerca de 36%, dando à companhia um valor de mercado de quase US$ 320 bilhões.

Com a notícia, as ações do PayPal caíam cerca de 3,5% nesta quarta-feira, enquanto os papeis do Pinterest subiam mais de 10%, para US$ 61,55 dólares. As ações do Pinterest, porém, acumulam desvalorização de 16% este ano.