Beck Diefenbach/Reuters O PayPal se mostrou uma boa alternativa para consumidores e vendedores durante a pandemia e o isolamento social.

Os métodos de pagamento online vêm se modernizando cada vez mais ao longo dos anos. Várias empresas e gigantes de tecnologia têm se aventurado nesse setor, com iniciativas como PicPay, Mercado Pago, Google Pay, Apple Pay… No Brasil, até o WhatsApp recebeu a função de pagamentos pelo app na na última segunda-feira, 15. Mas um dos serviços mais tradicionais do ramo é o PayPal, que popularizou o conceito da carteira digital.

Fundado em 1998, o PayPal conta com soluções de pagamento tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, o que atraiu 277 milhões de usuários no mundo a abrir contas no aplicativo. A empresa promete uma série de benefícios, desde segurança e maior agilidade nos pagamentos até proteção aos envolvidos na transação em caso de problemas na entrega ou insatisfação com o produto.

Essas modalidades de pagamento online têm se mostrado alternativas interessantes para consumidores e vendedores, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus, que levou grande parte da população a ficar em casa. Saiba a seguir o que é esse serviço, como criar uma conta e quais as taxas para pagamentos tanto nacionais quanto internacionais.

O que é o PayPal e como se cadastrar?

O PayPal é um serviço de carteira digital que reúne várias formas de pagamento em um único lugar. Ao criar uma conta, você adiciona as informações dos seus cartões de crédito ou conta bancária e, na hora de realizar um pagamento, basta entrar com seu login e senha e escolher qual método quer utilizar. Mesmo fazendo um pagamento pelo aplicativo, você continua recebendo normalmente pontos para qualquer programa de recompensa ou fidelidade ligados ao uso dos cartões.

Para criar uma conta:

Entre no site do PayPal e clique em “ Criar uma conta ” no canto superior direito da tela.

” no canto superior direito da tela. Escolha qual tipo de conta você quer criar, se uma para pagamentos (“ Para mim ”) ou para vendas (“ Para meu negócio ”).

”) ou para vendas (“ ”). Insira as informações solicitadas, concorde com os termos e clique em “ Criar conta ”.

”. Se tudo estiver correto, você receberá um email de confirmação após alguns minutos. No email, clique no link de confirmação, insira a sua senha e entre em “Confirmar”.

Reprodução/PayPal Passo 1: No site para desktop, clique em "Criar conta" no canto superior direito da tela.

Reprodução/PayPal Passo 2: Escolha o seu tipo de conta, se será pessoal (pagamentos) ou profissional (vendas).

Reprodução/PayPal Passo 3: Insira as suas informações pessoais corretamente, concorde com os termos de uso e crie a conta. Se você receber um email de confirmação, basta clicar no link e clicar em Confirmar.

Como posso pagar ou transferir dinheiro pelo PayPal?

Para realizar pagamentos ou transferências pelo PayPal:

Clique em “ Enviar ”, se usar o aplicativo, ou em “ Enviar e solicitar ” e depois em “ Pagamento de produtos e serviços ”, se estiver pelo desktop.

”, se usar o aplicativo, ou em “ ” e depois em “ ”, se estiver pelo desktop. Informe o nome, email ou número de celular da pessoa para quem vai enviar o dinheiro e o valor a ser transferido .

da pessoa para quem vai enviar o dinheiro e o . Clique em “Avançar” ou “Prosseguir”, revise as informações e confirme o envio.

e confirme o envio. Caso você esteja realizando uma compra em um site com o botão de pagamento pelo PayPal, basta clicar ali e informar seu login e senha.

Reprodução/PayPal Mobile Para enviar dinheiro pelo aplicativo mobile, toque em Enviar, no canto inferior esquerdo da tela, insira o nome, número de telefone ou email do destinatário, digite o valor que deseja enviar e confirme as informações antes de completar a transação.

Reprodução/PayPal Passo 1: No site do PayPal pelo desktop, clique em Enviar e Solicitar, na parte superior da tela, ou em Enviar na página inicial.

Reprodução/PayPal Passo 2: Informe o nome, email ou número de telefone do destinatário.

Reprodução/PayPal Passo 3: Insira o valor da transação. Em seguida confira as informações e, se tudo estiver correto, clique em Avançar ou Prosseguir para enviar.

O serviço oferece algumas formas de pagamento para os usuários. A primeira é por cartão de crédito. É importante ficar atento a quais bandeiras são aceitas pelo aplicativo e, dentre essas bandeiras, quais podem realizar transações internacionais.

Para adicionar um novo cartão à sua conta pelo desktop, entre na sua Carteira e clique em “Vincular um cartão”. No formulário que abrir, insira as informações do cartão. De acordo com o PayPal, em alguns casos, o site pode pedir a sua confirmação para garantir que você é o dono do cartão. Essa confirmação é feita por um link encontrado na sua carteira. Caso haja, basta acessar “Confirmar cartão” e siga as instruções. Se não houver link algum, o cartão já pode ser utilizado imediatamente.

Reprodução/PayPal Passo 1: Clique em Carteira, na parte superior da tela. Em seguida, clique em Adicionar um cartão.

Reprodução/PayPal Passo 2: Insira todas as informações do cartão e confirme.

Também é possível fazer pagamentos com o saldo do PayPal, que é adquirido sempre que você vender algum produto ou serviço para outro usuário do PayPal. Para contas de pessoa física também é possível adicionar valores ao saldo via boleto. Nesse caso, o saldo será disponibilizado apenas em reais.

Também está disponível apenas para compras nacionais o pagamento por conta corrente bancária. Por enquanto, apenas clientes do banco Santander podem usar essa modalidade. A última opção é adicionar um cartão pré-pago. Para quem tiver um cartão pré-pago virtual da Brasil Pré-Pagos, feito em parceria com o PayPal, é possível fazer compras internacionais.

Em todos os casos acima, os seus dados financeiros, sejam os dados do cartão ou da conta bancária, não são informados ao receptor da transferência.

Quais são as taxas cobradas pelo PayPal?

A criação de uma conta e o download do aplicativo para dispositivos mobile são gratuitos e não há uma mensalidade para manter a conta, nem taxas para transferir valores do PayPal para a sua conta bancária.

Para quem apenas usa o serviço para pagar compras ou enviar transações, também não é cobrada nenhuma tarifa. Já para quem receber um pagamento ou realizar transações internacionais, é preciso pagar uma porcentagem da transferência.

As taxas são cobradas por cada transação. Para vendas e recebimento de dinheiro no Brasil, é cobrado 4,79% do total recebido mais uma tarifa fixa de R$ 0,60 se o vendedor optar por ter o dinheiro em conta em até 24h. Caso o comprador escolha pagar a prazo, é cobrada uma taxa adicional de 1,92% para cada parcela. No entanto, a taxa pode ser reduzida para 3,60% mais a tarifa fixa de R$ 0,60 por cada transação caso o vendedor escolha receber o valor no prazo de 30 dias.

Já no caso de vendas internacionais, é cobrada uma tarifa de 6,4% do valor total da transação mais uma taxa fixa que varia de acordo com a moeda usada na transferência. No caso do dólar americano e do euro, são cobrados US$ 0,30 e € 0,35, respectivamente.

Por fim, o usuário que realizar uma transação que necessite de conversão de moeda precisa pagar uma tarifa de conversão. Para quem receber um pagamento em outra moeda, a taxa é de 3,5%. Para quem enviar um pagamento, a tarifa é de 4,5%.

Segurança para compradores e vendedores

O PayPal ainda oferece garantias de proteção tanto para quem compra quanto para quem vende. No caso dos consumidores, o serviço pode reembolsar um pedido caso o produto não seja entregue, seja diferente do que foi anunciado ou tenha sofrido danos significativos durante o transporte. Em caso de devolução, o serviço ainda pode cobrir o valor do frete pago pelo comprador.

Já a Política de Proteção ao Vendedor do PayPal é uma forma de dar maior segurança ao empreendedor caso um cliente entre com uma reclamação de pagamento não autorizado ou pedir um chargeback alegando que não recebeu o produto.

Onde PayPal é aceito no Brasil?

Em qualquer site que tenha o botão do PayPal é possível pagar por meio desse serviço. No site do PayPal, a empresa destaca as principais lojas online que aceitam esse tipo de pagamento, tanto nacionalmente quanto internacionalmente.

Entre as lojas nacionais, você vai encontrar sites dos mais diversos segmentos, desde as big techs, como Facebook e Microsoft (incluindo a loja de jogos da plataforma Xbox) e lojas de tecnologia, como a Dell, até lojas de acessórios geek, lingeries, móveis, eletrodomésticos e serviços de aluguel de automóveis e soluções de e-commerce.

Entre os sites internacionais, também estão nomes conhecidos, como Airbnb, Dropbox, Skype, Nintendo e Steam.