O Mercado Livre realizou 389 milhões transações no ano passado

A empresa norte-americana de pagamentos PayPal se comprometeu a investir US$ 750 milhões em ações ordinárias do Mercado Livre. A empresa latina de comércio eletrônico fez o anúncio nesta segunda-feira, 11. O investimento está atrelado a uma oferta pública de ações do Mercado Livre de cerca de US$ 2 bilhões.

A empresa não informou qual participação o PayPal terá no Mercado Livre após a conclusão das operações. Em 2018, as transações na plataforma de serviços bancários do Mercado Livre, chamada de Mercado Pago, aumentaram 70%. Segundo a empresa, o Mercado Livre realizou 389 milhões transações e movimentou US$ 18 bilhões no ano passado.

O Mercado Livre afirmou em comunicado que pretende usar os recursos para “continuar expandindo sua plataforma de comércio eletrônico, fortalecer infraestrutura de logística e investir em soluções que garantam ainda mais solidez à posição da empresa como provedora de soluções financeiras e de pagamentos”.

“O comércio digital na América Latina está experimentando um enorme crescimento”, afirmou no comunicado o presidente do PayPal, Dan Schulman, “ficamos impressionados com o ecossistema de comércio digital e pagamentos”

Além do PayPal, a empresa de investimentos Dragoneer Investment Group se comprometeu a investir US$ 100 milhões em ações preferenciais.

Segundo o Mercado Livre, os investimentos da PayPal e da Dragoneer dependem da conclusão da oferta pública, que está sendo assessorada pelos grupos financeiros Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley.