Presidente da empresa, Dan Schulman, celebrou a reestreia na Nasdaq com funcionários

O serviço de pagamentos eletrônicos PayPal fez uma bem-sucedida reestreia na bolsa de valores de Nova York, a Nasdaq, que avaliou a companhia em cerca de US$ 49,5 bilhões, valor 33 vezes maior que o US$ 1,5 bilhão pago pelo eBay em 2002.

Com essa avaliação, o PayPal vale hoje mais do que o Netflix (avaliado em US$ 47,1 bilhões), o eBay (US$ 33, 7 bilhões) e o Twitter (US$ 23,9 bilhões). À frente da companhia estão as gigantes Apple, Google, Microsoft, Facebook e Amazon.

Cedendo à pressão do investidor ativista Carl Icahn, o eBay decidiu no ano passado que iria se separar da PayPal para dar a ambas as empresas mais foco e flexibilidade.

As ações da empresa, negociadas com a sigla “PYPL”, fecharam o dia cotadas a US$ 40,48, um valor abaixo dos US$ 45 estipulados como meta inicial.

Às 12h18, as ações da PayPal exibiam alta de 6,5%, cotadas a US$ 40,8. Ao longo do dia, atingiram um pico de valorização de 11%. Já as ações do eBay subiam 2,2% depois de recuar 5% pela manhã.

A PayPal é amplamente cotada para construir parcerias com sites rivais de comércio eletrônico, como o chinês Alibaba, e tentar capturar fatias de mercado de empresas iniciantes no setor de pagamentos, como a Strip and Square e a Apple, que revelou seu próprio serviço de pagamentos móveis no ano passado.

“A PayPal é o gorila entre as provedoras de pagamento digital independentes, com mais de 160 milhões de contas ativas, escala global e reconhecimento da marca” disseram analistas do JP Morgan.

A empresa também está buscando competir com a Western Union e outras companhias de transferência de dinheiro.

No início de julho, o PayPal anunciou a compra da provedora de transferência de dinheiro Xoom por US$ 890 milhões. A companhia, que tem 1,3 milhão de clientes e presença em 37 países, permite que usuários transfiram dinheiro via desktop, telefones celulares e tablets.

O presidente executivo da PayPal, Dan Schulman, disse que estava procurando usar o tamanho da empresa para oferecer amplamente serviços financeiros acessíveis.

“É claro que o potencial para a tecnologia móvel gerar dinheiro se estende para além do comércio. A grande maioria da população mundial de 7 bilhões de habitantes ainda não têm acesso nem a serviços financeiros básicos”, disse Schulman em entrevista à Reuters.

Recomeço.

A PayPal foi criada no fim da década de 1990 pelo investidor de risco Peter Thiel, hoje um dos investidores mais respeitados do Vale do Silício, e outros três empreendedores.

Logo no início teve como presidente executivo outro grande nome do mercado: Elon Musk, hoje fundador da Tesla Motors e da Space-X.

Em 2001, quando abriu seu capital pela primeira vez, a PayPal arrecadou cerca de US$ 60 milhões, sendo adquirida pelo eBay no ano seguinte.

A separação das empresas neste ano, teria rendido ao presidente executivo do eBay John Donaho uma remuneração de saída US$ 23 milhões.

Com a reestreia na bolsa, o PayPal já vale mais que o eBay e deve ver suas ações se valorizarem mais com a perspectiva de um aumento de 15% em sua receita no próximo trimestre.

