Lucy Nicholson/Reuters O contrato Jedi foi concedido à Microsoft em 2019

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos cancelou nesta terça-feira, 6, seu projeto de computação em nuvem conhecido como Jedi, avaliado em US$ 10 bilhões. O fim do acordo, feito no governo Trump com a Microsoft, anuncia um nova concorrência que coloca a gigante de software contra a rival Amazon.

Inicialmente, a Amazon e a Microsoft eram consideradas as únicas empresas capazes de atender as exigências do departamento. Agora, porém, o Pentágono afirmou que também fará contato com outros provedores de computação em nuvem nos próximos três meses se estes também atenderem os padrões do governo – entre eles estão a Oracle, o Google e a IBM.

O contrato Empreendimento Conjunto de Infraestrutura de Defesa em Nuvem (Jedi) estava orçado em até US$ 10 bilhões e era parte de uma modernização digital mais abrangente do Pentágono que visava torná-lo mais ágil tecnologicamente.

"Ainda não temos uma estimativa, mas eu não me ateria à cifra de 10 bilhões", disse John Sherman, principal autoridade de informação do Departamento de Defesa.

O contrato Jedi foi concedido à Microsoft em 2019, mas a Amazon rapidamente iniciou um processo para contestar o acordo. Vista como favorita para conquistar o projeto, a Amazon argumentava que o processo do contrato refletiu uma influência indevida do ex-presidente Donald Trump – a empresa, assim como seu fundador Jeff Bezos, estava na mira de várias críticas de Trump.