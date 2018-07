Bruno Capelas/Estadão Nova função do app de pesquisas do Google terá área personalizada com notícias e links a partir dos interesses do usuário

O Google anunciou nesta quarta-feira, 19, uma grande reformulação de seu aplicativo de pesquisas: a partir de agora, o aplicativo vai mostrar uma área personalizada com links de notícias sobre viagens, hobbies, esportes e outros interesses do usuário.

Para analistas, o movimento coloca a empresa em competição direta com redes sociais como o Facebook, na medida em que transforma um app de busca em uma área de descoberta de interesses. Vale lembrar que, nesta semana, o Facebook lançou uma nova linha do tempo baseada nos interesses do usuário, mas com publicações de páginas e pessoas que ele não segue.

Segundo o Google, as mudanças começaram a ser apresentadas nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 19, e devem chegar a países como o Brasil em cerca de duas semanas. A nova função é chamada de Google Feed, e tem sido tratada pelo Google como mais um lugar para que o usuário possa ver "uma sequência de resultados relevantes para ele".

"Este feed é sobre os seus interesses, e não sobre o que os seus amigos estão interessados", disse Ben Gomes, vice-presidente de engenharia do Google, em uma entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 18.

Conteúdos como links para um site com dicas sobre um local que o usuário vai viajar em breve ou uma página sobre o hobby de andar de bicicleta podem aparecer no feed, exemplificou o Google. As sugestões serão personalizadas de acordo com o histórico de busca do usuário no Google, bem como dados de outros serviços, como YouTube, Gmail e Google Calendar. A empresa também planeja lançar a ferramenta para navegadores web em breve.

A competição por atenção entre Google e Facebook tem um foco óbvio: a atenção dos usuários de internet – e a busca por publicidade. Segundo a consultoria eMarketer, as duas empresas vão concentrar 50% de todo o gasto com publicidade na internet até 2018. Segundo Gomes, porém, ainda não há planos para incluir propaganda no Google Feed.