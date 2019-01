Reuters O Pinterest é um aplicativo que ajuda pessoas a organizar suas ideias de forma visual

O Pinterest, rede social de interesses com foco em temas como moda, beleza e culinária, contratou os bancos Goldman Sachs e JP Morgan Chase para realizar sua abertura de capital, disseram fontes próximas ao assunto na noite desta terça-feira, 30. A empresa deve realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) este ano, revelou a agência de notícias Reuters.

Segundo as fontes, a empresa pode levantar até US$ 1,5 bilhão no processo de abertura de capital. Há boas chances de que o IPO acontece no primeiro semestre de 2019, em meio a um momento em que redes sociais rivais, como Facebook e Twitter, sofrem críticas de políticos por questões como privacidade e disseminação de notícias falsas.

Procurados pela Reuters, Pinterest e os dois bancos se negaram a comentar o assunto.

Hoje, o Pinterest está avaliado em US$ 12 bilhões – a avaliação aconteceu após a última rodada de investimentos da empresa, realizada em 2017. A companhia é uma das muitas empresas de tecnologia populares no mercado de consumo que podem realizar sua abertura de capital este ano – há expectativa de que Uber, Lyft e Airbnb também cheguem à bolsa em 2019.

Baseada em São Francisco, a startup cresceu rapidamente desde sua fundação, em 2008. Hoje, o Pinterest tem 250 milhões de usuários. Sua receita no ano passado foi de US$ 700 milhões, com crescimento de 50% na comparação com o ano anterior, segundo fontes próximas ao assunto. O Pinterest fatura por meio de anúncios em seu site – marcas pagam à empresa para incluir "alfinetes" sugeridos em meio aos paineis de ideias feitos pelos usuários.