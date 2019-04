Reuters O Pinterest é uma plataforma em que usuários procuram e compartilham imagens de seus interesses

A rede social Pinterest definiu nesta segunda-feira, 8, uma faixa de preço para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Em um documento, a empresa afirmou que pretende oferecer ações por US$ 15 a US$ 17 cada papel. Com esse preço, a empresa seria avaliada em cerca de US$ 11,3 bilhões – um valor abaixo do esperado, já que a última avaliação da empresa no mercado privado foi de US$ 12 bilhões em 2017. A informação é do jornal The New York Times.

A empresa pretende oferecer 75 milhões de ações. O preço anunciado pelo Pinterest pode mudar: ainda está por vir uma rodada de conversa com investidores. Se a demanda de investidores nos próximos dias crescer, a rede social pode aumentar o preço das ações quando abrir capital.

Segundo o jornal, o Pinterest pretende ser listado com o nome “PINS” na bolsa de valores de Nova York. O IPO da rede social deve acontecer no primeiro semestre deste ano, de acordo com a agência de notícias Reuters.

O Pinterest faz parte de um grupo de empresas de tecnologia que vão fazer IPO este ano, que incluem os aplicativos de transporte Uber e Lyft, a plataforma corporativa Slack e o serviço de hospedagem Airbnb. A Lyft estreou na bolsa no mês passado.

No documento do IPO, a empresa disse que tem mais de 250 milhões de usuários ativos mensais, sendo que dois terços desse número são mulheres. Segundo o banco de dados Crunchbase, o Pinterest já recebeu US$ 1,5 bilhão em investimentos até hoje. A receita do Pinterest no ano passado foi de US$ 755,9 milhões, um aumento de 60% em relação ao ano anterior, segundo a Reuters. Entretanto, a rede social, que ganha dinheiro a partir de anúncios, ainda fecha a conta no prejuízo.

Lançado em 2010, o Pinterest é uma plataforma em que usuários procuram e compartilham imagens de seus interesses. No mercado, a rede social compete principalmente com serviços como o Google, que tem mecanismos de pesquisa em que anunciantes podem direcionar propaganda de acordo com o interesse do usuário. O Instagram, entretanto, é um nome em que Pinterest deve prestar atenção, já a rede social está se direcionando para monetizar sua rede de compartilhamento de imagens, para se tornar uma plataforma de pesquisa e compras.