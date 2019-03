Reuters O Pinterest ganha dinheiro atraindo anunciantes para sua plataforma de imagens

A rede social Pinterest, conhecida pelas imagens de comida e moda que seus usuários postam, entrou com um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, 22.

A empresa deve ser listada com o nome “PINS” na bolsa de valores de Nova York. Não está claro qual valor o Pinterest deve levantar em seu IPO mas, segundo o jornal Wall Street Journal, é esperada uma avaliação de no mínimo US$ 12 bilhões.

Neste documento inicial, a empresa colocou um valor de US$ 100 milhões à disposição do mercado. Entranto, a fatia da empresa reservada a acionistas pode mudar: segundo a agência de notícias Reuters, no final de todo o processo esse número pode chegar a US$ 1,5 bilhão.

O Pinterest afirmou que sua receita em 2018 foi de US$ 755,9 milhões, cerca de 60% a mais se comparada com 2017. Sobre as contas vermelhas, a empresa afirmou que passou de US$ 200 milhões de prejuízo em 2016 para menos de US$ 75 milhões anuais.

O Pinterest faz parte de um grupo de empresas de tecnologia que vão fazer IPO este ano, que incluem os aplicativos de transporte Uber e Lyft, a plataforma corporativa Slack e o serviço de hospedagem Airbnb.

A rede social foi avaliada em US$ 12 bilhões na sua última rodada de investimento em 2017. No documento do IPO, a empresa disse que tem mais de 250 milhões de usuários ativos mensais, sendo que dois terços desse número são mulheres.

Lançado em 2010, o Pinterest é uma plataforma em que usuários procuram e compartilham imagens de seus interesses. A empresa ganha dinheiro atraindo anunciantes. No mercado, a rede social compete principalmente com serviços como o Google, que tem mecanismos de pesquisa em que anunciantes podem direcionar propaganda de acordo com o interesse do usuário. O Instagram, entretanto, é um nome em que Pinterest deve prestar atenção, já a rede social está se direcionando para monetizar sua rede de compartilhamento de imagens, para se tornar uma plataforma de pesquisa e compras. / COM AGÊNCIAS REUTERS