EFE/ Justin Lane A rede social Pinterest estreia na bolsa de valores de Nova York nesta quinta-feira

A rede social de compartilhamento e armazenamento de fotos Pinterest estreou na Bolsa de Valores de Nova York nesta quinta-feira, 18. A expectativa é que a oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) faça com que a companhia seja avaliada em US$ 12,7 bilhões no fim do dia. No início da tarde, às 13h (horário de Brasília), as ações da empresa aprentava alta de 29,5% sendo vendidas a US$ 24.

A empresa vai iniciar o pregão vendendo os papeis a US$ 19, o valor é maior do que o estimado anteriormente, que avaliava as ações entre US$ 15 e US$ 17. O desempenho do primeiro dia será um dos principais testes dos IPOs do mercado de tecnologia após a estreia da Lyft na Nasdaq, no final do mês passado.

À época, a Lyft subiu mais do que pretendia quando se tornou pública, mas as ações caíram 17%em relação ao preço do IPO, levantando preocupações sobre a entrada do Uber no mercado de ações mês que vem.

Uma diferença fundamental entre a Pinterest e a Lyft é expectativa de avaliação da empresa. A Lyft, que teve prejuízo de US$ 911 milhões no ano passado, buscou um valor de até US$24,3 bilhões em seu IPO, maior do que a avaliação de US$15 bilhões que alcançou em sua última rodada de captação de recursos privados em 2018. Já Pinterest teve prejuízo de US$63 milhões de em 2018 e estima um retorno menor com a abertura de capital, com US$ 12,7 bilhões de valorização.

O fato da Pinterest ter obtido uma valorização mais alta no IPO é um alívio para os investidores que participaram de rodadas anteriores de captação de recursos da empresa.

REUTERS/Brendan McDermid Ben Silbermann, presidente executivo e cofundador do Pinterest, comemora os resultados da empresa durante estreia na bolsa

A Pinterest também é a mais importante listagem de uma empresa de mídia social dos Estados Unidos desde a Snap em 2017. As ações da Snap também conseguiram bons preços no IPO, mas hoje são negociadas 30% abaixo do preço da abertura de capital.

Os IPOs da Pinterest e de outros unicórnios deficitários - startups com valor de pelo menos US$ 1 bilhão - têm apresentado uma situação difícil para os investidores que estão em cima do muro. Eles não querem perder empresas populares em rápido crescimento, mas, ao mesmo tempo, têm que pesar os riscos de empresas com modelo de negócios não comprovado.