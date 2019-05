Johannes Eisele/AFP Pinterest: avaliação de US$ 16 bi na bolsa

O Pinterest manteve previsão de receita anual compatível com as estimativas dos especialistas, mesmo depois de relatar que as vendas cresceram 54% e aumentou o número de usuários globais desde a abertura de capital na Bolsa de Nova York. Em resposta, as ações da empresa chegaram a cair 19% durante a negociação do pós-mercado.

De acordo com o relatório, a empresa espera uma receita anual entre US$ 1,055 bilhão e US $1,08 bilhão, cujo ponto médio está ligeiramente acima da estimativa dos analistas de US$ 1,06 bilhão.

O analista da DA Davidson, Tom Forte, disse que a previsão de vendas do Pinterest para o ano inteiro foi uma decepção, especialmente considerando as altas expectativas refletidas nas ações – a valorização dos papeis cresceu 62% desde a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Pinterest no mês passado.

Mais gente

A companhia comemorou o aumento de usuários ativos no período, totalizando 291 milhões no trimestre contra os 289,3 milhões estimados. A receita média por usuário subiu 26%, para US$ 0,73, disse a empresa.

Já a receita total aumentou cerca de 54%, para US$ 201,9 milhões, superando as estimativas de US $ 200,6 milhões. E a perda líquida diminuiu para US$ 41,4 milhões no primeiro trimestre encerrado em 31 de março, de US $ 52,7 milhões no ano anterior.