Mark Ralston/AFP Wally Funk viajará com Bezos, seu irmão e um vencedor de um leilão no primeiro voo espacial tripulado da Blue Origin

A empresa de foguetes Blue Origin, de Jeff Bezos, escolheu uma pioneira do setor aeroespacial para viajar ao espaço com o bilionário fundador da Amazon. Wally Funk, de 82 anos, passou pelo treinamento de astronautas da NASA nos anos 1960, mas nunca chegou a ir para o espaço por ser mulher – naquela época, todos os astronautas da agência eram homens.

Ela viajará com Bezos, seu irmão e um vencedor de um leilão no primeiro voo espacial tripulado da Blue Origin – a viagem, que acontecerá na cápsula New Shepard, está marcada para o dia 20 de julho.

“Chegou a hora. Bem-vinda à tripulação, Wally. Será um prazer tê-la no dia 20 de julho como nossa convidada de honra”, disse Bezos em uma publicação no Instagram nesta quinta-feira, 1.

“Nada jamais me atrapalhou", disse Wally no vídeo publicado pelo bilionário . "Eles disseram: ‘você é uma menina, não pode fazer isso ’. Eu disse: ‘não importa o que você seja, você ainda pode fazer isso se quiser – e eu gosto de fazer coisas que ninguém nunca fez.”

Aos 82 anos, Wally será a pessoa mais velha a viajar ao espaço. Até então, John Glenn era o recordista por ter viajado aos 77 anos a bordo do ônibus espacial Discovery em 1998.