Apple estaria planejando produzir um carro elétrico até 2024

As ações da Apple operam em alta nesta terça-feira, 22, um dia depois de a Reuters publicar que a companhia está planejando produzir um carro elétrico até 2024 usando sua própria tecnologia de baterias.

Segundo a reportagem, o ponto central da estratégia da Apple é um novo projeto de bateria que pode reduzir o custo e aumentar o alcance dos veículos que a utilizarem.

“Se a Apple conseguiu um avanço nas baterias, isso pode servir como um gatilho para finalmente seguir com a produção uma vez que o custo das baterias é um dos principais obstáculos para a adoção em massa de veículos elétricos”, disse Amit Daryanani, analista da Evercore.

No começo da tarde, as ações da Apple subiam 3,31%, para US$ 132,4.

Ainda não está claro quem vai montar um carro com a marca da Apple, mas as fontes afirmaram que esperam que a empresa faça parceria para a produção dos veículos.