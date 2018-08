Charles Platiau/Reuters Google é uma das principais empresas de tecnologia do mundo

A partir desta terça-feira, 28, está disponível no Brasil a nova ferramenta de armazenamento do Google: o Google One. O produto, considerado pela empresa uma evolução do Google Drive, foi lançado nos EUA no último dia 15 e promete integrar serviços da empresa, como o armazenamento de documentos (Drive), fotos (Fotos) e e-mails (Gmail) O Brasil está no segundo lote dos países que recebem o programa, junto com México e Argentina.

O novo programa do Google promete uma integração transversal entre os serviços da empresa, com mensalidades que variam de R$ 7 (por 100 gigabytes de armazenamento) a R$ 1.080 (por 30 terabytes, em planos voltados para empresas e para quem trabalha com vídeos). Em entrevista ao Estado, Larissa Fontaine, diretora de Google One, disse que o novo projeto surgiu depois de anos de estudos e análises. “Percebemos que as pessoas estão armazenando mais fotos e vídeos em alta resolução ou compartilhando esses arquivos com seus familiares e amigos”, disse Fontaine.

Novidades. Entre as vantagens está a possibilidade de compartilhar o pacote com membros da família, como acontece em plataformas de streaming como Netflix e Spotify. Usuários do Google One também terão acesso a uma central de suporte, com técnicos disponíveis para tirar dúvidas de todos os serviços do Google.

Apesar das semelhanças com o Google Drive, que hoje oferece armazenamento gratuito de até 15 gigabytes, Fontaine acredita que o novo serviço deve cair no gosto dos usuários.

“Vamos oferecer mais armazenamento para quem precisa de mais espaço para salvar e compartilhar seus vídeos, fotos e documentos”, diz ao confirmar que quem já paga por mais espaço no Drive será automaticamente transferido para o Google One. Já o serviço gratuito do Drive continua o mesmo para usuários não pagantes.

A escolha do Brasil para ser um dos primeiros países a receber o produto não foi por acaso. Aqui, está um dos maiores públicos do Google em compartilhamento de fotos e vídeos por plataformas como o Gmail.