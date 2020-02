Sony Logo do Playstation 5 foi anunciado em janeiro durante a Consumer Eletronics Show, em Las Vegas

Depois de anunciar que o PlayStation 5 chegará ao mercado neste ano, a Sony tem uma importante decisão a tomar a respeito do console: o preço. Isso porque, segundo a agência de notícias Bloomberg, o valor de venda do videogame pode ultrapassar os US$ 470.

O motivo seria a escassez de componentes utilizados, o que tornaria mais cara a produção do console. A preocupação também se estende em encontrar fornecedores memória flash DRAM e NAND, também utilizada em smartphones, o que traria concorrência na hora de adquirir as peças.

Com esses problemas, a Sony quebrou a tradição de sempre anunciar o preço do PS5 em fevereiro para apostar em uma abordagem "surpresa" enquanto trabalha no valor. Fontes próximas à empresa disseram à Bloomberg que os custos de fabricação giram em torno de US$ 450 por console e que, no preço de varejo, alcançaria no mínimo US$ 470.

Nas versões anteriores, tanto o PS4 quanto o PS4 Pro não ultrapassaram os US$ 400 dólares. De acordo com Damian Thong, analista da Macquarie Capital, as vendas nessa faixa de preço podem se tornar mais difíceis quando comparadas com as de modelos anteriores.

"Os consumidores avaliarão suas expectativas com base no PS4 Pro e PS4", disse Thong. "Se os preços da Sony ficarem acima disso, provavelmente será necessário equilibrar a necessidade de compensar o custo mais alto dos materiais, contra o risco de demanda".

Existe, ainda, a possibilidade de a Sony considerar o preço de varejo em uma margem abaixo do valor de produção, visando concorrer diretamente com a rival Microsoft, que deve lançar o próximo Xbox Series X no mesmo período do ano. A estratégia não é incomum no mundo dos consoles porque as empresas também obtêm lucro na venda de software de jogos e com serviços de assinaturas online.

Ainda segundo as fontes próximas à Sony, as opiniões dentro da empresa estão dividas entre levar o videogame abaixo do preço para o varejo, pensando na rivalidade com o Xbox Series X, e repassar o alto preço de produção para o consumidor nas lojas. O lançamento do PS5 deve acontecer no final deste ano.