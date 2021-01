Dado Ruvic/Reuters O Spotify atingiy 144 milhões de assinantes pagos em setembro

As ações do serviço de streaming de música Spotify operam em queda nesta sexta-feira, 15, em meio à desconfiança do mercado sobre o desempenho da área de podcasts da empresa - os papéis registravam queda de mais de 5% às 16h (horário de Brasília).

Analistas afirmaram que o investimento do Spotify em podcasts não está gerando resultados - nem em adições de assinaturas premium nem em números de download do app.

Nos últimos meses, a empresa investiu mais de US$ 800 milhões na compra de serviços de podcast, como Gimlet Media, Anchor e Ringer.

Essa aposta passou a ser agressiva desde 2019: a ideia era trazer conteúdo exclusivo para o aplicativo e, com isso, fortalecer o negócio de publicidade e também atrair assinantes.

Em 2020, as ações da empresa mais do que dobraram de valor em decorrência do entusiasmo de investidores em relação à expansão global e ao modelo de negócios do Spotify, incluindo o investimento em podcasts.

Em setembro, o Spotify anunciou que atingiu a marca de 320 milhões de usuários, sendo 144 milhões de assinantes pagos, em 92 mercados.