Foto: NILTON FUKUDA/ESTAD?O A ‘muser’ Calú Spallicci, de 23 anos, tem mais de 680 mil seguidores em seu perfil na rede social Musical.ly

A empresa chinesa de conteúdo digital Bytedance disse nessa sexta-feira, 10, que vai comprar o popular aplicativo Musical.ly,. Popular entre jovens do mundo todo, o também chinês Musical.ly permite a gravação de vídeos curtos de pessoas dublando suas músicas favoritas.

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a aquisição está avaliada em US$ 1 bilhão – as duas empresas não revelaram os valores financeiros do acordo.

Conhecida por seu serviço agregador de notícias Toutiao, a Bytedance é uma das principais startups chinesas da atualidade, e foi avaliada em US$ 20 bilhões em uma rodada de financiamento no começo deste ano.

O acordo pode ajudar o Toutiao, que tem mais de 120 milhões de usuários ativos diariamente na China, a ganhar presença no mercado global, especialmente em países onde o Musical.ly já é mais conhecido.

A intenção da Bytedance é de que o Musical.ly continue operando de forma independente. Os cofundadores do aplicativo, Louis Yang e Alex Zhu, bem como seu time, vão se juntar à nova empresa, que deve integrar sua tecnologia de inteligência artificial ao Musical.ly.