Dado Ruvic/Reuters Zoom envia dados dos usuários para o Facebook

A versão para iOS do Zoom, aplicativo de chamadas de vídeo que ganhou popularidade durante a quarentena global, está compartilhando dados de seus usuários com o Facebook sem que eles saibam. Segundo o site americano Motherboard, as informações são divulgadas pela empresa mesmo que o usuário não tenha conta na rede social de Mark Zuckerberg.

Entre os dados compartilhados estão localização, modelo de iPhone ou iPad no qual o app está instalado, operadora de celular e fuso horário. O Zoom notifica ao Facebook também todas as vezes em que o usuário está ativo na plataforma.

Após a divulgação da informação, o pesquisador de segurança e especialista em iOS Will Strafach, confirmou ao Motherboard a informação.

Ainda de acordo com site, não é a primeira vez que o Zoom encontra problemas em resguardar a privacidade de dados. No ano passado, uma falha no aplicativo permitiu que sites ativassem a webcam de computadores da Apple sem pedir permissão aos usuários.

O Zoom não comentou o assunto até a publicação deste texto. O Facebook afirmou que exige que seus desenvolvedores sejam transparentes sobre os dados que enviam para a empresa.

