Mike Blake/Reuters A última vez que a Microsoft foi a empresa mais valiosa dos Estados Unidos tinha sido em 2010

A Microsoft superou a Apple em valor de mercado por alguns minutos nesta segunda-feira, 26, depois que a empresa de Steve Jobs viu o valor de suas ações cair, impulsionado pelo mau desempenho nas vendas dos novos modelos de iPhone. Esta foi a primeira vez em oito anos que a empresa criada por Bill Gates ocupou o posto de companhia mais valiosa dos Estados Unidos. A Apple voltou a ocupar a posição no fim das negociações da Bolsa, com a retomada das ações.

Durante o pregão, a Microsoft chegou a valer US$ 812,93 contra US$ 812,6 bilhões da Apple. O principal motivo para a troca de posição no ranking se dá pelo receio de investidores às previsões e o desempenho negativo nas vendas dos modelos iPhone XS e XS Max, recentemente lançados como os aparelhos mais caros da história da Apple.

A preocupação está relacionada a previsão de caixa da companhia: a venda dos celulares representam quase 60% da receita total da Apple. Em uma tentativa de evitar maiores danos no futuro, a fabricante – que tem como estratégia vender modelos com valores acima do mercado - já anunciou que deixará de divulgar o número de vendas de iPhones, tablets e computadores que foram vendidos no trimestre.

Por outro lado, as ações da Microsoft ganharam força com a mudança de estratégia orquestrada por Satya Nadella, presidente executivo da companhia desde fevereiro de 2014. Para além do sucesso de seu sistema operacional Windows e de seu vídeo game Xbox – que hoje representam apenas 36% da receita da empresa – a Microsoft apostou em novas tecnologias.

O principal filão explorado pela empresa de Bill Gates tem sido seu negócio de armazenamento de nuvem, a Azure. A companhia disputa hoje a primeira colocação do mercado de nuvem com a rival Amazon. Além disso, a companhia investe em inteligência artificial, computação quântica e computação de qualidade mista, tecnologias de ponta que são promessas para um futuro próximo.

Ao contrário do que aconteceu em 2010, quando perdeu o posto de empresa mais valiosa dos EUA para a Apple, especialistas esperam ver mudanças mais constantes na posição de empresa mais valiosa no país para os próximos anos.

A retomada da Microsoft, por exemplo, durou pouco. A Apple voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo na segunda, com valor de mercado estimado em US$ 828.642 bilhões no fim do pregão desta segunda, contra os US$ 817.287 estimados para a rival.