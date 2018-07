O serviço de streaming de vídeo Netflix anunciou ontem uma grande novidade: a partir de ontem, seus usuários podem fazer download de séries e filmes da plataforma para assistir quando não estiverem conectados à rede. Por enquanto restrita apenas a algumas produções originais da empresa e outras atrações selecionadas, a funcionalidade renova a estratégia da empresa para se expandir sua base de assinantes globais.

Em janeiro, a Netflix anunciou sua expansão para mais de 190 países – entre as exceções, estão a China e a Síria. No entanto, a estratégia surtiu pouco efeito nos primeiros nove meses: a empresa ganhou cerca de 12 milhões de usuários entre o final de 2015 e setembro de 2016 – praticamente o mesmo em termos absolutos que na temporada anterior, quando estava em apenas cerca de 60 países. Hoje, a Netflix tem cerca de 87 milhões de usuários ao redor do mundo.

Segundo José Calazans, analista da consultoria Nielsen, “qualidade e preço vão definir o avanço do mercado de streaming, e no caso de países emergentes como o Brasil, dificuldades de infraestrutura podem atrapalhar a expansão do Netflix”. Segundo ele, em entrevista concedida ao Estado na última semana, a “função offline pode aumentar o alcance da empresa”.

13 filmes e séries que você já pode baixar na Netflix











Foto: Reuters A Netflix anunciou um novo recurso que permite fazer download de filmes e séries. Com isso, usuários conseguirão assistir produções da plataforma mesmo sem conexão de internet. Entretanto, nem tudo está disponível para ser baixado. Confira, a seguir, alguns exemplos de filmes e séries que já podem ser assistidos offline. Foto: Divulgação Sucesso de público e crítica, Breaking Bad já pode ser assistida no metrô sem medo de ficar sem conexão. A série, que acompanha um professor de química que começa a produzir manfetamina para sustentar a sua família, já está disponível para download na Netflix. Foto: Divulgação Se você estiver voando no DeLorean, não tem problema de ficar sem sinal de celular. O filme De Volta para o Futuro também está disponível para download na Netflix. Foto: Divulgação House of Cards, com Kevin Spacey, também está disponível para download na plataforma da Netflix. Foto: Divulgação Sem problemas para assistir filmes enquanto está em um táxi voltando para casa. Clássico de Martin Scorsese, Taxi Driver pode ser baixado na Netflix para assistir sem conexão. Foto: Divulgação Nova série original da Netflix, The Crown também já pode ser assistida quando o usuário estiver sem conexão. Foto: Divulgação Filme emblemático da carreita de Quetin Tarantino, Pulp Fiction pode ser baixado na Netflix. Foto: Divulgação Produção original da Netflix, Orange is the New Black também pode ser encontrada para download na plataforma. Foto: Divulgação O filme Trainspotting, de 1996, também está dentre as produções disponíveis para download. Foto: Divulgação Se você se transportasse para a realidade de Downton Abbey, no início do século XX, não teria problemas para assistir esta série britânica. Ela está disponível para download na Netflix. Foto: Divulgação Alfred Hitchcock também está dentre os agraciados com produções para download. Um Corpo que Cai já pode ser baixado para ser assistido depois. Foto: Divulgação Não importa se você está no Mundo Invertido. Stranger Things também já pode ser assistida sem conexão — é só fazer o download da produção original. Foto: Divulgação Narcos também faz parte das séries que podem ser baixadas na Netflix. Foto: Divulgação Série muito premiada, Mad Men também está na lista de séries que já podem ser baixadas.

A possibilidade de oferecer conteúdos offline não é uma ideia nova para a Netflix: há alguns anos, executivos da empresa diziam que “nunca” fariam isso; no início deste ano, o presidente da empresa, Reed Hastings, disse que o serviço deveria ter “mente aberta” para a oportunidade. Para Victor Vicente, pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio), a nova estratégia ajudará a empresa tanto a reter a atenção de seus usuários – que podem ver séries e filmes no transporte público ou a bordo de um avião – quanto atrair a atenção de novos assinantes. “Um usuário que tem não tem boa conexão agora pode acreditar que o serviço funciona para ele”, diz o pesquisador.

Vale lembrar ainda que a estratégia pode ser uma reação da Netflix aos movimentos da concorrência: há cerca de duas semanas, a Amazon anunciou que pretende expandir globalmente seu serviço de streaming de vídeo, o Prime Video, para 200 países. Há cerca de um ano, o Prime Video deixa seus usuários baixarem séries e filmes para serem assistidos offline. “O Netflix tem um bom serviço, mas não pode achar que descobriu a roda e ficar estagnado. É preciso avançar contra a concorrência”, diz Vicente, do ITS-Rio.

Para o especialista, o movimento do Netflix mostra ainda um novo passo da internet no mundo, seguindo uma tendência já presente em streaming de música e aplicativos de mapas – Spotify, Deezer e Google Maps, por exemplo, deixam usuários baixarem canções e localizações para utilizarem quando não estiverem conectados. “A internet vai se tornar um serviço básico e fluido no futuro, mas hoje ainda há dificuldades de infraestrutura pela demanda de conexão”, diz o pesquisador. “Por isso, as empresas adotam mecanismos técnicos para contornar essa problemática”.

Como fazer. Para realizar os downloads, os usuários têm de atualizar o aplicativo para a última versão, já disponível nas lojas oficiais dos sistemas operacionais Android e iOS. Após a atualização, o aplicativo ganha uma área com filmes e séries “disponíveis para download”.

Nela, é possível encontrar algumas produções originais da plataforma, como Orange is the New Black e Narcos, série protagonizada pelo ator brasileiro Wagner Moura. Também estão disponíveis filmes como Um Corpo Que Cai e Pulp Fiction - Tempo de Violência e séries de emissoras americanas, como Breaking Bad e Mad Men. Para baixar, basta clicar e esperar – é preciso ter espaço de armazenamento disponível no smartphone, no entanto. "Há mais [filmes e séries] a caminho", afirmou a empresa por meio de comunicado. Qualquer um dos planos oferecidos pela plataforma, que variam de R$ 22,90 a R$ 29,90, possuem a nova funcionalidade.