Uber/Divulgação Assinatura pode ser feita pelo aplicativo do Uber

O Uber anunciou nesta terça-feira, 11, o lançamento de seu serviço de assinatura no aplicativo: o Uber Pass. A novidade, que chega por R$ 25 mensais, é um pacote de serviços que inclui descontos em viagens no app de transporte e na entrega de comida, pelo Uber Eats e pelo Cornershop. A ideia da empresa é reunir funcionalidades de vários de seus apps em um único serviço.

Segundo George Gordon, diretor do Uber na América Latina, o Brasil é um dos principais países na operação dos serviços da empresa — o UberX está presente em mais de 500 cidades e com 22 milhões de usuários ativos — e, em um momento onde a pandemia tem impacto na vida financeira dos usuários, o Uber Pass pode ser uma forma de economizar na hora de fechar as contas.

"As pessoas estão tendo dificuldades para pagar suas despesas durante a pandemia, então esse serviço é uma forma que pensamos para ajudar as pessoas a economizar dinheiro no transporte e na entrega de comida e de outros itens. Sei que algumas cidades no Brasil estão mais abertas que outras, mas acho que, em geral, é um movimento de reabertura e achamos que é um bom momento para investir nisso", explicou Gordon, em entrevista ao Estadão.

Na mensalidade de R$ 25, o usuário contrata serviços das plataformas de transporte e delivery em um só plano. Nos benefícios estão previstos entrega gratuita em todos os pedidos de Uber Eats de mais de R$ 30, entrega gratuita em todos os pedidos de Cornershop de mais de R$ 100, 10% de desconto em todas as viagens de UberX em qualquer cidade do país, e atendimento preferencial nos canais de suporte da empresa. Para o lançamento, o Uber oferece o primeiro mês de assinatura de forma gratuita.

Gordon também afirma que o modelo de assinatura foi desenvolvido para abranger diferentes perfis financeiros que façam uso das plataformas, que inclui pessoas que não utilizam cartão de crédito ou débito — tanto no Uber quanto no Uber Eats é possível pagar o serviço com dinheiro. Nessa opção, o usuário poderá solicitar a assinatura do plano no app e pagar em uma lotérica, por exemplo, por meio de um depósito bancário em sua própria carteira virtual do Uber, o Uber Cash, por boleto bancário ou adquirindo um cartão pré-pago de créditos em lojas de varejo.

"Nós pensamos que este é um recurso para todos. Por conta do preço, do mês grátis e porque você não precisa ter um método específico de pagamento para comprar o recurso. Se você tem dinheiro e quer assinar o Uber Pass, você pode ir em uma lotérica, pode transferir dinheiro ou mesmo pagar um boleto".

A novidade, que foi testada nos Estados Unidos, chega apenas ao Brasil e em um momento no qual as viagens do aplicativo de transporte registraram queda, mas a demanda do Uber Eats não para de crescer. Nesse sentido, integrar os dois serviços é uma maneira de pegar carona no momento próspero do serviço de entregas e alavancar novamente as viagens de carro, com o incentivo dos descontos, além de oferecer aos motoristas e entregadores um volume maior de pedidos no app.

"Nós esperamos que esse plano também beneficie nossos motoristas e entregadores parceiros. Lançando esse programa de mensalidade, com benefícios, nós esperamos que as pessoas peçam mais delivery e façam mais viagens para aproveitar os descontos, o que significa mais oportunidade de ganhos para nossos parceiros", afirmou Gordon.​

*É estagiária sob a supervisão do repórter Bruno Romani