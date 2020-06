Brendan McDermid/Reuters Amazon negocia participação em operadora indiana

A Amazon está em negociações iniciais para comprar uma participação no valor de pelo menos US$ 2 bilhões na operadora de telefonia móvel indiana Bharti Airtel, disseram três pessoas com conhecimento das conversas à Reuters, em um movimento que poderia turbinar a economia digital da Índia.

O investimento, se concluído, significaria que a Amazon adquirirá uma participação de aproximadamente 5% com base no atual valor de mercado da Bharti, impulsionando a companhia, que é a terceira maior empresa de telecomunicações da Índia, na tentativa de competir com a Reliance Jio, líder do setor.

“A Jio se transformou de uma operadora móvel pura em uma plataforma voltada para o consumidor, liderada pela tecnologia digital, e a Airtel pode fazer o mesmo”, disse uma das pessoas. “A Airtel está procurando um jogo de recuperação aqui, e para a Amazon faz todo o sentido estratégico para os negócios na Índia.”

A Amazon ponderou várias opções de investimento, incluindo a compra de uma participação de 8% a 10%, disse uma segunda pessoa.

As negociações entre a Bharti e Amazon estão em estágio inicial e os termos do acordo podem mudar, ou nem ser concluído, disseram duas das três pessoas, que se recusaram a ser identificadas porque as discussões são confidenciais.

Uma porta-voz da Amazon disse que a empresa “não oferece comentários sobre especulações sobre o que podemos ou não fazer no futuro.”

A Bharti disse que trabalha rotineiramente com todos os players digitais para levar seus produtos, conteúdo e serviços aos clientes. “Além disso, não há outra atividade a ser reportada”, afirmou em comunicado.