Mike Segar/Reuters A Apple está envolvida na produção de quatro novos modelos de iPhone com 5G

A Apple suspendeu novos contratos com a fabricante Pegatron, de Taiwan, após descobrir violações trabalhistas da empresa com estudantes, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. A dona do iPhone afirma que a Pegatron falsificou documentos de seu programa de estágio e permitiu que alguns estudantes trabalhassem à noite e fizessem horas extras, violando seu código de conduta.

A Pegatron é um dos maiores parceiros da cadeia de suprimentos da Apple, responsável pela fabricação de vários produtos, incluindo alguns dos mais novos modelos do iPhone 12. Por enquanto, estão proibidos novos negócios com a empresa — não se sabe, porém, quantos contratos a Apple tem hoje com a Pegatron, ou quanto tempo essa parceria vai durar.

“Temos um processo rigoroso de revisão e aprovação para qualquer programa de trabalho para estudantes, o que garante que o trabalho do estagiário esteja relacionado à sua especialização e proíbe horas extras ou turnos noturnos”, disse a Apple em um comunicado à Bloomberg. “A Pegatron classificou incorretamente os estudantes em seu programa e falsificou documentos para disfarçar violações do nosso código, incluindo permitir que os jovens trabalhassem à noite ou em horas extras e que, em alguns casos, realizassem trabalhos não relacionados ao seu curso.”

Após anunciar seu novo celular em outubro, a fabricante de Cupertino está envolvida na produção de quatro novos modelos de iPhone com 5G e tem trabalhado com a Pegatron para expandir a montagem do iPhone fora da China. Entretanto, segundo a Bloomberg, é improvável que esses esforços sejam afetados por essa suspensão, já que ela não afeta os contratos já existentes.