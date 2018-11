REUTERS/Thomas White O Tumblr está fora da loja de aplicativos da Apple desde 16 de novembro

O serviço de blogs Tumblr afirmou na segunda-feira, 19, que o seu aplicativo para iPhone foi removido da App Store devido a presença de pornografia infantil na plataforma. Desde 16 de novembro, usuários de iOS, o sistema operacional da Apple, não conseguem baixar o Tumblr.

Inicialmente, a empresa não disse a razão para o app ter sido removido da loja da Apple - afirmou apenas que estava trabalhando para resolver o problema. Foi só na quarta atualização de sua declaração sobre a ausência na App Store que o Tumblr, que pertence ao Yahoo!, confirmou a história sobre pornografia infantil. Foi depois que o site Download.com pressionou a empresa com depoimentos de fontes revelando o motivo da remoção.

O Tumblr explicou que, apesar de todas as imagens publicadas na plataforma passarem por um filtro de um banco de dados, uma auditoria de rotina descobriu uma brecha que permitiu que conteúdos com pornografia infantil passassem pelo filtro. A empresa afirmou que todos os conteúdos foram excluídos imediatamente.

O aplicativo não foi removido da loja de aplicativos do Android. As diretrizes do iOS são rígidas nesse sentido e estabelece que todos os aplicativos devem ter um filtro de conteúdo que sejam capazes de barrar materiais indevidos. O Tumblr ainda não deu uma previsão sobre o retorno para a App Store.