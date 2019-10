Porsche/Boeing Protótipo do carro voador desenvolvido pela Boeing com a Porsche

As empresas Boeing e Porsche fizeram uma parceria para desenvolver um conceito de carro voador de luxo, de acordo com o site Engadget. O veículo será um projeto de eVtol (sigla em inglês para veículos elétricos de decolagem e pouso vertical). A ideia é criar um modelo premium de carro voador, associado à marca Porsche.

“Essa colaboração se baseia nos nossos esforços de desenvolver um novo ecossistema de mobilidade seguro e eficiente”, afirmou o vice-presidente da Boeing, Steve Nordlund, em comunicado.

A Porsche tem como objetivo construir carros voadores que possam ser usados como táxis e para compartilhamento de viagens.

A parceria entre as empresas também prevê a criação de uma equipe internacional de mobilidade urbana aérea, responsável por investigar o potencial desse setor.

Grandes grupos de aviação, montadoras e startups estão de olho no mercado de carros voadores, com a ambição de tirar as pessoas dos engarrafamentos das grandes cidades a preços inferiores aos das viagens de helicópteros. Os projetos que estão em desenvolvimento envolvem empresas da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia e até do Brasil. Há promessas de que os primeiros voos comerciais ocorrerão nos próximos cinco anos.