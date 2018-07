A fabricante brasileira de eletrônicos Positivo Informática anunciou ontem que seu lucro líquido chegou a R$ 12,6 milhões no segundo trimestre deste ano. O resultado reverte o prejuízo de R$ 39,6 milhões apresentado no mesmo período de 2015.

A receita líquida da companhia cresceu 24,5% entre abril e junho deste ano, passando de R$ 452,1 milhões pata R$ 564,5 milhões, graças ao avanço dos preços médios dos produtos fabricados pela companhia em todas as categorias.

A fabricante informou que vendeu 747,5 mil celulares no segundo trimestre, o que representa crescimento de 146%. Segundo a companhia, a linha de smartphones representou 78% das vendas no período. Além dos dispositivos da marca Positivo, a empresa comercializa aparelhos para o segmento premium com a marca Quantum desde o final do ano passado por meio de um site próprio. A partir do segundo semestre, essa linha de produtos chegará às lojas de varejo.

No caso dos computadores, a fabricante vendeu 302,9 mil unidades no período analisado, em linha com as vendas no segundo trimestre de 2015. A empresa também está apostando no segmento de alto valor agregado, por meio de uma parceria com a marca Vaio desde outubro do ano passado. A empresa vai expandir essa linha de produtos para a Argentina em setembro. Em 2017, a Positivo pretende comercializar os produtos também no Chile e Uruguai.

A aposta no segmento premium tenta tornar os resultados da empresa menos suscetíveis às flutuações do mercado.

No balanço, a Positivo também destacou a redução do endividamento para R$ 226,2 milhões, o menor nível registrado pela empresa em três anos.