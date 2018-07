Positivo Empresa deve começar a ter produtos de área médica até o final do ano

A fabricante brasileira de computadores e celulares Positivo Informática informou nesta segunda-feira, 10, que vai mudar seu nome para Positivo Tecnologia para melhor refletir a diversificação da companhia.

"Hoje a companhia atua com um variado portfólio de marcas, públicos-alvo, segmentos de negócio e geografias", afirmou a Positivo em comunicado ao mercado.

A empresa afirmou que a mudança reflete eventos como o crescimento da importância do segmento de celulares, que representaram no ano passado um terço do faturamento, além de licenciamento da marca de computadores premium Vaio no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile.

Além da atuação em computadores e celulares, a empresa também citou aquisição de 50% da companhia iniciante de equipamentos médicos Hi Technologies, que está em "preparativos finais para o lançamento de produtos disruptivos na área de tecnologia médica em 2017".

A assembleia de acionistas que votará a mudança no nome da Positivo foi marcada para 28 de abril.