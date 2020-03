Richard Drew/AP Photo Ações do Twitter fecharam em alta de 8% após firma de investimentos de doador do Partido Republicano buscar torca de comando da empresa

As ações do Twitter fecharam em alta de quase 8% nesta segunda, 2, após informações de que Paul Singer, megadoador de recursos para campanhas do Partido Republicano, dos Estados Unidos, comprou uma parte das ações do Twitter. Segundo a Bloomberg, Singer, por meio da gestora de investimentos Eliott Management, planeja substituir Jack Dorsey, presidente executivo e cofundador da empresa da rede social.

Dorsey também é diretor da Square, empresa de pagamentos online, e anunciou no ano passado um plano de morar e trabalhar na África durante uma parte do ano. A atenção dividida seria o motivo alegado por Singer para pedir a troca - Dorsey é o único presidente executivo de duas empresas com valor de mercado acima de US$ 5 bilhões. Segundo o The Guardian, a Elliott Management é uma investidora que costuma implementar regularmente mudanças nas empresas em que compra ações.

Michael Levine, analista da Pivotal Research Group, escreveu numa nota para investidores nesta segunda que as chances de sucesso da Elliott Management são altas - além de substituir o presidente-executivo, a firma poderia obter quatro cadeiras no conselho da empresa.

A subida das ações acrescentou cerca de US$ 2 bilhões ao valor de mercado do Twitter, chegando a marca de US$ 28 bilhões. Dorsey, porém, recebeu apoio de colegas. Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, escreveu em seu perfil na rede social: "Só quero dizer que apoio Jack Dorsey como presidente do Twitter. Ele tem um bom coração".

Vale lembrar que, ao contrário do Facebook, o Twitter proibiu propagandas políticas em sua plataforma. Na época, Dorsey afirmou que permitir propaganda política na rede pode trazer riscos e influenciar o voto de 'milhões de pessoas'. Nem o Twitter nem Paul Singer comentaram as notícias.