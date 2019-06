Thomas White / Reuters Slack deve iniciar venda de ações entre junho e julho

O app de mensagens corporativas Slack definiu o preço inicial de suas ações em US$ 26, disseram fontes ao jornal americano Wall Street Journal. A startup, que faz parte da onda de aberturas de capital de 2019, começará a vender seus papeis na bolsa de valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, 20. Com a cotação a US$ 26, o Slack está avaliado em US$ 15,7 bilhões.

No ano passado, o Slack foi avaliado em US$ 7,1 bilhões. A expectativa das fontes do Wall Street Journal é de que as ações tenham um salto assim que comecem a ser negociadas na bolsa. Parte do motivo para isso é porque o Slack fará uma oferta pública direta de ações (DPO, na sigla em inglês).

É um processo pouco usual, no qual a empresa simplesmente põe seus papéis à disposição, sem o processo prévio de leilão pelo preço das ações ou preparação com bancos de investimento. A manobra, porém, tem atraído empresas de tecnologia: no ano passado, o Spotify fez o mesmo para abrir seu capital na NYSE.

Fundado em 2013 por Stewart Butterfield, um dos fundadores do serviço de armazenamento de fotos Flickr, o Slack nasceu como um serviço de comunicação interno de um jogo criado por Butterfield. O sistema, no entanto, acabou virando uma ideia própria e hoje conta com milhares de usuários pagos em todo o mundo, além de ter uma versão gratuita – o serviço tem sido considerado um substituto contemporâneo ao email em várias corporações.