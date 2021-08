Mike Blake/Reuters Conhecido por viver no vermelho, Uber aumentou gastos com incentivos a motoristas em 2021

Conhecido por viver no vermelho, o Uber apresentou, em balanço financeiro divulgado nesta quarta-feira, 4, crescimento dos prejuízos da empresa no 2.º trimestre de 2021 com a expansão de incentivos para motoristas da plataforma, que enfrenta escassez de parceiros, apesar da alta demanda de passageiros.

Métrica utilizada para analisar a operação da empresa, o Ebtida (lucro antes de impostos, juros e depreciações e amortizações, na sigla em inglês) foi de US$ 509 milhões, alta em quase US$ 150 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2021. O Uber espera que o Ebitda da empresa seja positivo até o quatro trimestre deste ano.

No segundo trimestre, a companhia gastou cerca de US$ 250 milhões com incentivos a motoristas e entregadores, após sofrer com a queda no número de viagens em 2020 e não ver a retomada completa de parceiros neste anos. Custos e despesas totais aumentaram em mais de 57% na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando US$ 5,1 bilhões.

Retomada pós-pandemia

Apesar do prejuízo, o Uber vê luz no fim do túnel. Com a vacinação avançada nos países desenvolvidos e com a retomada gradual da circulação nas cidades, a empresa assiste ao crescimento do número de viagens de carro e entregas realizadas no aplicativo, que saltaram de 737 milhões no 2.º trimestre de 2020 para 1,5 bilhão de viagens para o mesmo período deste ano.

Já o Uber Eats, de entregas de alimentos e responsável por segurar as contas da empresa durante a pandemia de covid-19, mais que dobrou a receita de 2020 para 2021, totalizando US$ 1,9 bilhão (alta de 122% em relação ao segundo trimestre do ano passado).

Na receita total, o Uber apresentou lucro de US$ 1,1 bilhão — em igual trimestre de 2020, foi registrado prejuízo de US$ 1,8 bilhão. Segundo a companhia, o valor do lucro aconteceu por ganhos "inesperados" de US$ 1,4 bilhão em ações da Didi (grupo chinês dono do aplicativo 99) e de US$ 471 milhões na Aurora, empresas investidas pela gigante americana. / COM REUTERS