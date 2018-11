REUTERS/Dado Ruvic Segundo o YouTube, o novo formato de anúncio será disponibilizado no desktop até o final deste ano

Uma novidade anunciada pelo YouTube nesta quarta-feira, 22, pode diminuir a frequência dos anúncios que interrompem as exibições de vídeos na plataforma. O YouTube está testando um novo formato de anúncios, em que o usuário assiste a duas propagandas no começo do vídeo, e depois é menos incomodado com interrupções durante a exibição.

De acordo com a postagem da empresa em seu blog, a causa é boa. Esses dois anúncios iniciais vão reduzir o número de interrupções ao longo do vídeo em até 40%. O YouTube diz que o objetivo da mudança é conciliar as preferências do usuários ao mesmo tempo que ajuda os anunciantes a se conectarem com seus públicos mais importantes.

O usuário também terá a opção de pular as duas propagandas diretamente para o conteúdo desejado. O novo formato de anúncio será disponibilizado no desktop até o final deste ano, e depois chegará ao mobile e à televisão.