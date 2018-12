Nicky Loh/Reuters Jerry Shen ocupou a presidência da ASUS por 11 anos

A fabricante Asus anunciou que terá dois novos presidentes executivos no próximo ano e mudará o foco nos produtos da companhia. Jerry Shen, que ocupava a posição por 11 anos, sairá do cargo no dia 31 de dezembro para administrar uma startup com foco no mercado coorporativo. Atualmente, Asus é uma das principais fabricantes de smartphones intermediários no Brasil.

Segundo o site de tecnologia Engadget, a troca na liderança da empresa é motivada por uma transformação da companhia que dará mais atenção aos produtos para gamers e com maior processamento. A expectativa do mercado é que a empresa diminua a fabricação de ZenFones, modelos populares no Brasil, porém ainda não há confirmação oficial.

A mudança da estratégia móvel da fabricante tem relação com um rombo causado nas contas da companhia. A fabricante apresentou uma perda de cerca de US$ 190 milhões em estoque, royalties, custos de produção e despesas de ajuste organizacional. Em entrevista recente, Shen disse que a mudança era uma medida necessária para ajudar na avaliação da equipe de dispositivos móveis.

Quando sair, Shen irá se dedicar uma nova startup de IoT, com negócios voltados para corporações – a nova empresa conta, por exemplo, com a participação de 30% da Asus. Em nota, o executivo disse que, por meio da startup, ajudará a Asus a passar pela transição.

Os nomes dos dois novos presidentes da companhia ainda não foram anunciados.