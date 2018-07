Pedro Nunes/Reuters Alexander Nix é o presidente da Cambridge Analytica

Alexander Nix, presidente executivo suspenso da empresa de consultoria política Cambridge Analytica voltará a tirar dúvidas de parlamentares britânicos em abril. Dessa vez, Nix foi convocado pelo comitê Cultura, Mídia e Esportes, segundo informou a agência de notícias Reuters.

A estimativa é que a sessão aconteça no dia 17 do mês que vem. Caso se confirme, será a segunda vez que o executivo estará perante aos legisladores britânicos para tirar dúvidas de como foram usados os dados de usuários do Facebook.

A convocação faz parte de um movimento liderado por legisladores dos Estados Unidos e da Europa que busca saber mais sobre as práticas de privacidade da rede social. A empresa se tornou alvo dos legisladores depois que publicações em jornais mostraram que a Cambridge Analytica foi contratada pela campanha de Donald Trump para manipular as eleições de 2016 nos Estados Unidos.

Na semana passada, Nix apareceu em um vídeo em que confirmava que a empresa teve um papel decisivo na vitória de Trump durante as últimas eleições presidenciais do país.

O executivo foi suspenso do cargo pelo conselho de diretores da Cambridge Analytica depois que Nix explicou como funcionava os métodos aplicados pela empresa em uma entrevista exibida no canal britânico Channel 4.