Brian Krzanich, presidente da Intel, em reunião com Donald Trump

O presidente executivo da Intel, Brian Krzanich, anunciou na noite desta segunda-feira, 15, sua saída do Conselho Americano de Manufaturas, comitê próximo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma carta, Krzanich disse que diferenças políticas o afastaram do comitê.

"Renunciei porque quero fazer o progresso, enquanto muita gente em Washington parece mais preocupada em atacar quem não concorda com seus pensamentos", disse Krzanich no texto. O executivo também mencionou as recentes "manifestações de ódio e violência em Charlotesville", e condenou o que aconteceu na cidade, localizada no estado norte-americano da Virginia.

Na carta, Krzanich diz que continua preocupado com a missão de reconstruir as fábricas e a indústria norte-americana, mas que "políticos e agendas políticas deixaram essa importante missão de lado".

O presidente da Intel também mencionou que quis usar sua saída para chamar a atenção para essas questões. Ele não é o primeiro a deixar de apoiar o atual presidente norte-americano – entre os quem já estiveram a próximos a Trump e se distanciaram, estão Elon Musk, o presidente executivo da Tesla, e Travis Kalanick, quando ainda era presidente executivo do Uber.