Fabrizio Bensch/Reuters Nadella disse ficar enojado com quem comemora a marca de US$ 1 trilhão

Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft, disse que ficaria "enojado" caso alguém comemorasse o fato de a empresa ter atingido a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado - a cifra foi atingida no último dia 25 de abril. A declaração foi dada em uma entrevista à Bloomberg. Apesar de a Microsoft ser uma das únicas três empresas que atingiram tal valor, Nadella considera a marca "insignificante", e apegar-se a ela seria "o começo do fim".

"Na Microsoft, temos o mau hábito de não nos esforçarmos porque nos sentimos muito satisfeitos com o sucesso que já tivemos. Estamos aprendendo a não olhar para o passado", disse ele.

De fato, ao valorizar as ações da empresa em mais de 230%, Nadella não olhou para a posição dominante da Microsoft no mundo da computação, ele transformou os principais produtos da empresa, incluindo o Windows e o Office, em serviços e focou em computação em nuvem para o mundo corporativo.