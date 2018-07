Brendan McDermid/Reuters Snapchat fez IPO em março do ano passado

O presidente da Snap, empresa dona do Snapchat, Evan Spiengel, embolsou US$ 50 milhões ao vender 1% de suas ações na empresa. Essa é a primeira venda de ações do executivo depois que a empresa fez IPO (oferta pública de ações), em março do ano passado.

Spiengel vendeu 2.675.600 ações a um preço de US$ 18,71 cada. A venda, faz parte de um acordo pré-estabelecido que prevê que o executivo não vendesse nenhuma de suas ações durante o ano passado.

Apesar da venda, Spiengel ainda mantém o controle da empresa e do Snapchat, assim como o seu co-fundador Bobby Murphy. A fortuna do presidente da Snap é estimada em US$ 4,5 bilhões.

Na semana passada, ele defendeu as recentes e polêmicas mudanças feitas no Snapchat em uma conferência em São Francisco. “Estamos entusiasmados com o que estamos vendo até agora. Mesmo as queixas reforçam a filosofia. As frustrações que estamos vendo realmente validam essas mudanças”, disse.

6 diferenças entre o Snapchat e o Instagram Stories











Foto: (J. Emilio Flores/The New York Times) Em termos de segurança de usuários, Snapchat é mais completo e cuidadoso. No Instagram, em um primeiro momento, todo conteúdo postado é apresentado para a base de usuários da plataforma, que pode ver o Stories apenas entrando em seu perfil -- esta definição pode ser alterada na configuração, mas qualquer descuido pode ser fatal para fotos e vídeos mais íntimos. Foto: FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTAD?O Apesar do Snapchat ter mais filtros virtuais para as publicações, a rede social do Facebook é mais popular nos efeitos e recursos que permite usar em seus posts. É possível, por exemplo, fazer famoso efeito “boomerang”, que faz um vídeo ir e voltar em seus movimentos, e já permite marcar outras pessoas em publicações, por meio de links interativos e de fácil acesso. Basta dar um toque e acessar a conta da pessoa. Foto: J. Emilio Flores/The New York Times Além da segurança na postagem de conteúdo, o Snapchat também conta com uma pasta secreta. Nela, usuários podem armazenar postagens de maneira privada em suas “memórias”. Assim, é possível armazenar conteúdos mais íntimos ou particulares, sem que amigos ou familiares vejam aquele conteúdo quando você mostrar entrar na rede social publicamente. Foto: MIKE ISAAC/NEW YORK TIMES É muito difícil transferir conteúdo entre usuários no Snapchat. Afinal, como já dito, a rede social do fantasminha prefere manter a privacidade de usuários do que ter interação. No entanto, isso prejudica na hora de conversar com amigos: para mandar mensagens, apenas pelo chat e sem citar conteúdos publicados na rede. Já o Instagram permite responder conteúdos diretamente no chat, além de enviar publicações entre os seus seguidores. Foto: REUTERS/Eric Thayer/File Photo Recentemente, o Instagram anunciou novos filtros — aqueles elementos virtuais que a câmera coloca no seu rosto, como línguas de cachorros e orelhas de coalas. No entanto, a rede social do Facebook ainda está muito abaixo: o Instagram tem apenas 10 filtros fixos, enquanto o Snapchat tem mais de 20, incluíndo os interativos e os que permitem fazer com os amigos. Foto: MIKE ISAAC/NYT O Stories é integrado com a rede social de fotos e vídeos. Assim, ele é mais intuitivo e fácil de usar para quem não conhece os recursos de mensagens efêmeras: basta clicar nas fotos no topo para ver as publicações e, para postar algo, só precisa fazer uma foto ou vídeo convencional e redirecionar ao Stories. Já no Snapchat, o usuário leva tempo para se acostumar em tantas abas, janelas e modos de publicação.

O último balanço, referente ao quarto trimestre e divulgado no início do mês, mostrou que a empresa voltou a crescer registrando uma receita de US$ 285,7 milhões no período, o maior crescimento desde o terceiro trimestre de 2016. O prejuízo de US$ 350 milhões, no entanto, foi superior a receita.