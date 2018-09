REUTERS/Danny Moloshok Jimmy Iovine é presidente do serviço de streaming de música Apple Music.

Presidente da Apple Music, Jimmy Iovine planeja deixar seu posto como chefe da divisão de streaming de música da Apple em agosto de 2018, de acordo com fontes ouvidas pela Billboard. A suposta data de saída do presidente coincide com final do prazo estipulado pela Apple para que ele possa revender as ações que recebeu da companhia. Até o momento, a empresa não confirmou as informações.

Ainda não está claro quais são os planos de Iovine para quando deixar a Apple, mas com as possibilidades inegáveis de lucro com as ações, o produtor poderá investir em uma dezena de outros negócios de tecnologia ou música.

Em setembro, em uma entrevista à Billboard, Iovine retrucou um comunicado da Goldman Sachs que defendia que o streaming alavancará o crescimento da indústria fonográfica na próxima década. Na época, o executivo da Apple disse que não estava convencido de que streaming era a saída para os desafios do mundo da música. “Há um problema que ainda precisa de solução, e eu quero contribuir para resolvê-lo”, disse à Billboard. “Goldman Sachs pode achar que a questão está resolvida, mas eu acho que não estamos nem perto”.

Iovine assumiu sua posição na Apple após a empresa ter comprado a Beats, companhia fundada por ele e Dr. Dre, por US$ 3 bilhões em 2014. Sob seu comando, o Apple Music cresceu e chegou a 30 milhões de assinantes, pouco abaixo da metade de inscritos do serviço de streaming de música Spotify, que nesta sexta-feira, 5, anunciou ter chegado a marca de 70 milhões de usuários pagantes.