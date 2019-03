REUTERS/Gus Ruelas Kaz Hirai continuará como dando conselhos ocasionalmente para a Sony

O presidente do conselho da Sony Kaz Hirai anunciou nesta quinta-feira, 28, que vai se aposentar, após uma história de 35 anos na empresa. Anteriormente, ele ocupou o cargo de presidente executivo da Sony. Hirai continuará, ocasionalmente, como conselheiro sênior da empresa, um pedido da equipe de gestão da Sony. Ele deixará a empresa no dia 18 de junho.

O atual presidente executivo da empresa é Kenichiro Yoshida, que foi diretor financeiro quando Hirai ocupava a liderança, a partir de 2012. Juntos, os dois levantaram a empresa, que passava por problemas financeiros, focando em componentes e no PlayStation.

“Desde que passei o cargo de presidente executivo para o Yoshida em abril do ano passado, como presidente do conselho tive a oportunidade de garantir uma transição tranquila e oferecer suporte à administração da Sony”, Hirai disse em comunicado. “Estou confiante de que todos na Sony estão totalmente alinhados com a liderança forte de Yoshida, e estão prontos para construir um futuro ainda mais brilhante para a Sony”. “Gostaria de expressar minha calorosa gratidão a todos os funcionários e acionistas que me apoiaram durante essa jornada”.

“Apesar de ele estar deixando o conselhos, estamos animados com o seu apoio contínuo de alto nível para a administração da Sony, que engloba uma variedade de negócios diferentes", disse o parceiro Yoshida, em comunicado.