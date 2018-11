Stephanie Keith/AFP Sundar Pichai, presidente do Google, mudou as regras internas para casos de assédio sexual uma semana depois de ver manifestações de funcionários

O presidente executivo do Google, Sundar Pichai, enviou aos funcionários da empresa um e-mail anunciando novas políticas contra assédio sexual na companhia. O documento, divulgado nesta quinta-feira, 8, é uma resposta às manifestações feitas por funcionários da gigante de tecnologia, que reclamavam sobre a postura da empresa no tratamento de casos de má conduta.

Na carta, publicada posteriormente no blog oficial do Google, Pichai diz que ouviu as reclamações dos funcionários nos últimos dias e ficou sensibilizado com as histórias compartilhadas. E, depois disso, decidiu reformular e aperfeiçoar algumas técnicas adotadas para empresa na tentativa de evitar novos casos.

Agora, o Google promete fornecer mais transparência nas investigações de assédio sexual e divulgar esses resultados em seu "Relatório de Investigações" anual. A empresa também diz que vai renovar canais de denúncia por incidentes de má conduta, além de atualizar e expandir o treinamento contra assédio sexual.

Entre as grandes vitórias dos funcionários está a mudança do regime de arbitragem, que passa a ser opcional para casos de assédio sexual. Os organizadores do protesto acreditavam que a política de arbitragem forçada por alegações de má conduta, que existia na empresa, impedia que funcionários levassem os casos aos tribunais, o que suprimia as histórias das vítimas.

A exigência dos manifestantes de ter um funcionário os representando nas reuniões da diretoria da Alphabet, porém, não foi atendida pelo executivo.

Segundo Pichai, a nova política também será estendida aos funcionários temporários e empresas terceirizadas, que serão notificadas e fiscalizadas sobre as mudanças.

Noah Berger/AP Movimento liderado por funcionárias do Google contra assédio sexual aconteceu em 47 escritórios da empresa pelo mundo

Pressão. Na última semana, mais de 20 mil funcionários de 47 escritórios pelo mundo deixaram seus postos de trabalho para se manifestarem contra o posicionamento do Google em relação aos casos de assédio sexual.

O movimento aconteceu depois de o jornal The New York Times publicar uma reportagem sobre casos de assédio relatados por funcionárias e ex-funcionárias do Google envolvendo executivos do alto escalão da empresa.

Na reportagem, o jornal revelou que o Google protegeu três executivos acusados de assédio sexual – um deles foi Andy Rubin, criador do Android, para quem a empresa pagou US$ 90 milhões na rescisão, segundo a reportagem.

Outro nome envolvido foi o de Richard DeVaul, diretor do Google X – área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Alphabet, holding que controla o Google. O executivo é acusado de assediar uma engenheira durante o processo seletivo para uma vaga na equipe dele.

Posicionamento. Esta não é a primeira vez que os funcionários pressionam a presidência do Google. A empresa já sofreu ataques internos anteriormente quando decidiu retornar ao mercado da China com uma versão do buscador limitada pelo governo e também quando a empresa fechou acordo com o exército americano para fornecer um sistema inteligente para ataques via drones.