O novo líder do Google, Sundar Pichai, prometeu nesta quarta-feira, 16, usar a Índia como um campo de testes para seus produtos. A estratégia da gigante da tecnologia norte-americana é mirar as milhares de consumidores dos países em desenvolvimento que devem entrar no mundo online nos próximos anos.

“Achamos que o que construirmos na Índia se aplicará a muitos lugares globais”, disse Pichai para jornalistas em um evento em Nova Délhi. Sundar Pichai é nascido na Índia e foi nomeado presidente-executivo do Google em agosto.

Com a penetração da Internet já chegando a mais de 90% em muitos mercados desenvolvidos, o Google aposta cada vez mais em grandes países em desenvolvimento, como a Índia, como futura fonte de crescimento. A companhia não revela quanto já investiu na Índia.

O Google espera que mais de 500 milhões indianos tenham acesso a Internet até 2018, ante 300 milhões atualmente. Mas Pichai disse que com a maioria dos novos usuários acessando a Internet por meio de smartphones baratos em vez de desktops, a conexão móvel pobre está forçando a empresa a adaptar a forma como estrutura e vende seus programas.

Pichai ainda disse que a empresa irá treinar dois milhões de desenvolvedores da Índia para seu sistema operacional Android até 2019, promoverá o uso da Internet em meio a mulheres de regiões rurais em milhares de vilas e expandirá seu campus na cidade de Hyderabad para fazer com que mais pessoas fiquem online.

