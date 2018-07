REUTERS

O LinkedIn disse na quarta-feira, 2, que seu presidente-executivo, Jeff Weiner, renunciará a seu pagamento anual em ações para repassá-lo a funcionários da rede social.

A medida se segue à previsão decepcionante de receita e de lucro para o primeiro trimestre que ficou abaixo das estimativas de Wall Street no mês passado, conforme o crescimento da companhia desacelera no negócio de anúncios e os seus serviços de contratação enfrentam pressão fora da América do Norte.

Desde a divulgação dos resultados trimestrais da empresa em 4 de fevereiro até o fechamento de quarta-feira, a US$ 119,60, a ação do LinkedIn acumula queda de quase 38%.

“Jeff decidiu pedir ao Comitê de Remuneração para renunciar à seu pagamento acionário anual, e, em vez disso, transferir estas ações de volta para funcionários do LinkedIn”, disse um porta-voz da companhia em comunicado.

O LinkedIn não confirmou o valor do pacote de ações, mas o site de tecnologia Recode disse que seria de cerca de US$ 14 milhões, citando fonte familiarizada com o tema.

